Jan Terlouw opent nieuwe transplantatiepoli UMCG

Schrijver en politicus Jan Terlouw opent dinsdagmiddag de nieuwe polikliniek transplantatiegeneeskunde in het UMCG. Het UMCG Transplantatiecentrum is het grootste transplantatiecentrum in Nederland. Alle soorten orgaantransplantaties vinden er plaats en een aantal orgaantransplantaties verrichtte het UMCG als eerste in Nederland.