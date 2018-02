Inschrijving Tocht om de Noord 2018 op 1 maart van start

Dat is het thema van TodN 2018: Wat waren de vergezichten in Groningen honderd jaar geleden en hoe legden de kunstenaars dat vast? Tocht om de Noord staat dit jaar helemaal in het teken van één van de bekendste kunstenaarsgroepen in de kunstgeschiedenis van de vorige eeuw. Op kruisingen wordt de route en het landschap verbeeld door De Ploeg.

Door de ogen van De Ploeg ontdek je hoe mooi Groningen is en tegelijkertijd zie je hoe het landschap in 100 jaar is veranderd. Reproducties van De Ploeg worden teruggeplaatst op de locaties in het landschap waar ooit werd geschilderd (zie Warffum hierboven). Er wordt onder meer samengewerkt met de Stichting 100 jaar De Ploeg, het Groninger Museum, Academie Minerva (Hanzehogeschool), Stichting Johan Dijkstra e.a. belangenbehartigers rondom De Ploegleden.

Route Tocht om de Noord 2018

De route van TodN 2018 gaat dit jaar van Drenthe tot aan 't Wad, dus verticaal door de provincie Groningen. Gastgemeente en verzamelplaats op 29 en 30 september 2018 is Winsum.

De eerste dag (zaterdag) wordt gestart in Warffum (40 km) en in Loppersum (25km), de finish is in Winsum. De tweede dag (zondag) wordt gestart in Haren (40km) en in Groningen (19km), de finish is in Winsum. De definitieve route wordt in augustus bekendgemaakt.

Wandelaars worden met pendelbussen van de organisatie naar de startplaatsen gebracht.

Inschrijven

Inschrijven voor de TodN 2018 kan vanaf 1 maart om 18.00 uur via het online inschrijfformulier of via Facebook.com/TochtomdeNoord. Informatie over het verloop van de inschrijvingen kunt u eveneens volgen via de Facebookpagina.