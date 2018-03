VBZO organiseert informatiebijeenkomst voor ondernemers over Masterplan Sontplein

Masterplan Sontplein

Het masterplan Sontplein is in september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De bijbehorende omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, waarvan er inmiddels een aantal zijn ontvangen. De verwachting is dat in de eerste helft van 2018 een begin wordt gemaakt met de verbouw van het oude Praxispand. De uiteindelijke realisatie van de plannen moet klaar zijn in de zomer van 2019.