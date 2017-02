Hostel Rebel Rebel op Suikerunie-terrein geopend

Alle kamers in Rebel Rebel zijn uniek. Zo is er een bed te boeken in ‘Space Odyssey’ maar wie meer heeft met planten kan terecht in de ‘jungle-kamer’. Lazy Stardust is de speciale 5-persoonskamer voor girls only en wie wat meer privacy wil kan terecht in Queen Kitsch, de 2-persoonkamer die speciaal is ingericht door beeldend kunstenaar Dianne van der Heide.



De slaapzalen zijn allemaal losstaande containers. Zo ook de ‘Waterloo Sunset’, de container met daarin de sanitaire voorzieningen.



Vanwege de opening is het straks een week lang feest in het hostel. Zaterdag 11 februari is de aftrap met ‘Rebel against Skincancer’ een bewustwordings-festival in samenwerking met Stichting Spot The Dot. Op het programma staat verder onder andere de DIY Dinsdag, cassettelampjes maken op Valentijnsdag en een yogadag. De openingsweek wordt afgesloten met een groot feest met muziek, een kampvuur, gezelligheid en voor de logés een anti-katerontbijt.

www.rebelrebelhostel.com