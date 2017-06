Hoogbouw voor internationale studenten in Paddepoel

Groningen heeft er in de wijk Paddepoel een markante woontoren voor 465 internationale studenten bij gekregen, zoals te zien op deze foto op Twitter van wethouder Roeland van der Schaaf. Nu gaat er een wedstrijd van start om een naam te bedenken voor het gebouw.

Op het terrein van het voormalige wijkcentrum worden door bouwbedrijf Trebbe Oost & Noord, in opdracht van Nijestee, drie woonblokken gerealiseerd die plek bieden aan 465 internationale studenten. SSH (Stichting Studenten Huisvesting) gaat de woningen verhuren. De locatie in Paddepoel is voor internationale studenten ideaal: dichtbij Zernike en het centrum van Groningen en een winkelcentrum voor de deur.

Woningcorporatie Nijestee organiseert nu een wedstrijd om zo tot een nieuwe naam voor het gebouw te komen. De winnende naam wordt bij de feestelijke sleuteloverdracht op 28 juni onthuld.

Aardwarmte



Er worden in totaal 465 woningen en 40 parkeerplaatsen gerealiseerd op de voormalige Trefkoellocatie aan de Zonnelaan, tegenover winkelcentrum Paddepoel. De toren van het nieuwe complex is zestien bouwlagen (50 meter) hoog. De woningen gaan voor verwarming en warm tapwater gebruikmaken van aardwarmte, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de Groningse doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zijn de woningen aardbevingsbestendig gebouwd.

Wedstrijd



Bij een nieuw gebouw hoort een nieuwe naam. Deelnemers aan de wedstrijd ‘Nije naam’ kunnen tussen 1 en 12 juni 2017 een nieuwe naam voor het gebouw insturen via www.nijestee.nl/nijenaam. Een jury bestaande uit architect Pim Köther van KENK architecten, kunstenaar Jack Brandsma, teammanager Jolien Stokroos van de SSH, centrummanager van winkelcentrum Paddepoel Harold Lubberts en directeur/bestuurder van Nijestee Pieter Bregman, beoordeelt de inzendingen. De inzender van de winnende naam wint een stoere Nijestee stadsfiets t.w.v. € 500.