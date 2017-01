Herinrichting Haren levert Groningen fors stuk Zuidlaardermeergebied op

Deze week is Het Groninger Landschap eigenaar geworden van 105 ha in het Zuidlaardermeergebied.

Het gaat om percelen die nog door de provincie Groningen overgedragen moesten worden op basis van afspraken gemaakt bij de afronding van de Herinrichting Haren, zo meldt Het Groninger Landschap.

De afgelopen jaren had Het Groninger Landschap de percelen omwille van een efficiënter natuurbeheer al in gebruik. Door deze afronding is het grootste deel van het Zuidlaardermeergebied nu aaneengesloten eigendom van Het Groninger Landschap. Het bezit van Het Groninger Landschap is hier nu circa 1900 hectare.

Nieuweschans

Ook bij de Binnen Aa bij Nieuweschans is Het Groninger Landschap vijf hectare rijker geworden. Hier had Het Groninger Landschap nog geen bezittingen.