Hele woonwijk in Appingedam moet worden versterkt

Het gaat volgens Hans Alders om ingrijpende renovaties. Overwogen wordt zelfs om een groot deel van de woningen te herbouwen.



De woningen zijn in 2016 grondig geïnspecteerd. Woensdag en donderdag werden de bewoners geïnformeerd over de uitkomsten. Alders zei donderdag dat het gaat om ''ingrijpende maatregelen die de bewoners persoonlijk zullen raken. De komende tijd zullen we samen met de bewoners het traject vormgeven.''



In de wijk staan verschillende typen woningen van verschillende eigenaren en woningcorporaties. Woningcorporaties hebben al aangegeven dat zij graag samen met NCG in gesprek willen met de huurders en de eigenaren om samen een zorgvuldige afweging te maken tussen het versterken van de woningen of het slopen en herbouwen van de woningen.



Pas daarna is bekend wanneer de werkzaamheden voor deze woningen plaatsvinden. In sommige gevallen gaat dat vier maanden duren. De bewoners moeten dan tijdelijk naar nog te bouwen wisselwoningen.