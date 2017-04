Heel weinig woningen te koop in de stad

In de stad Groningen staan heel weinig huizen te koop. Dat zorgt er ook voor dat de woningmarkt overspannen is. Makelaar Jacco van der Houwen spreekt zelfs over een historisch laag aantal. Hij baseert zich daarbij op cijfers van de NVM over de woningmarkt in het afgelopen kwartaal.

In het eerste kwartaal van dit jaar stonden er 347 huizen te koop. Dat waren er vorig jaar nog 529 op hetzelfde moment in jaar.



Krapte

Dat zorgt voor krapte op de woningmarkt. Daar waar huizenkopers vroeger uit vijf tot acht woningen konden kiezen, zijn dat er nu nog maar twee. Oorzaak is mogelijk dat na de crisis, waarin huizen langer te koop stonden, er nu veel huizen alsnog worden verkocht.



Nieuwe voorwaarde

Een andere oorzaak kan zijn dat woningeigenaren hun huis niet te koop durven zetten, omdat ze bang zijn niet op tijd een andere woning te vinden. De makelaars onderzoeken daarom of het mogelijk is om een huis te verkopen onder voorwaarde dat de verkopende partij wel eerst zelf een huis moet hebben gevonden.



Uit de cijfers blijkt ook dat er in de crisisjaren weinig huizen zijn bijgebouwd. Ok staan huizen kort te koop. De overspannen markt is slecht voor starters die maar een klein budget hebben.