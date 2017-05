Nieuw hardloop-evenement: deels over landingsbaan Groningen Airport Eelde

Voor hardloopliefhebbers komt er een nieuw, bijzonder evenement op de hardloop-agenda. Het betreft een loop op 16 september over tien kilometer, bij en rond Groningen Airport Eelde, voor een deel zelfs over de start- en landingsbaan. Organisator Golazo Noord Nederland verwacht veel belangstelling voor de allereerste Mobililty Service Airport Night Run, zoals de loop gaat heten.

Een landelijke primeur in Eelde (Groningen): zaterdag 16 september zijn Groningen Airport Eelde en omgeving hét decor van de allereerste Mobililty Service Airport Night Run in Nederland. De loop is bedoeld voor deelnemers die nog meer beleving, spanning en vernieuwing in een hardloopevenement willen ervaren. Vanaf dinsdag 16 mei kunnen enthousiastelingen zich opgeven voor deelname aan dit avondevenement. Het parcours is 10 km lang waarbij het op de dag zelf mogelijk is een kortere afstand te kiezen van 7,5 km of 5 km. Daarnaast worden ook speciale bedrijvenarrangementen aangeboden. Na afloop is er een heuse afterparty.

Elske Dijkstra van organisator Golazo Noord Nederland: “Wij willen meer mensen in beweging brengen. Dit concept sluit daar naadloos bij aan. We willen in het Noorden innovatieve concepten lanceren waarbij het draait om een bijzondere loopervaring. Geweldig dat we sport, vitaliteit en toerisme samen met het bedrijfsleven kunnen stimuleren.”

De hoofdsponsor en tevens naamgever van het evenement is leasemaatschappij Mobility Service Nederland, gevestigd in een monumentaal pand pal tegenover Groningen Airport Eelde. Mobility Service Nederland is een klantgerichte autoleasemaatschappij, werkzaam voor het MKB en voor detacheerders in heel Nederland.



Commercieel manager Pieter Boutsma: “Het gaat om een prachtig innovatief evenement, een mooi voorbeeld van duurzame mobiliteit. Als overburen leveren wij natuurlijk graag een bijdrage aan het stimuleren van de bedrijvigheid voor Groningen Airport Eelde. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om onze naam aan dit evenement te verbinden.”

Ook Marco van de Kreeke (Directeur Groningen Airport Eelde) is enthousiast: “Met dit nieuwe hardloopevent bieden we een unieke ervaring. Je krijgt immers niet elke dag de kans om over de landingsbaan van een luchthaven te rennen! We hopen dat we veel mensen uit de omgeving de kans grijpen om Groningen Airport Eelde vanaf de andere kant te bekijken.”

Aan dit evenement is ook een belangrijk goed doel gekoppeld, namelijk: Amref Flying Doctors (www.amref.nl). Dit is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika die werken aan een betere gezondheid voor kwetsbare mensen. Deelnemers kunnen bij hun inschrijving een donatie doen.

Er wordt voor deze editie een maximum van 2.500 deelnemers toegelaten. Inschrijven kan vanaf dinsdag 16 mei via www.airportnightrun.nl. Centrale locatie is Groningen Airport Eelde. Het parcours is 10 km lang waarbij het op de dag zelf mogelijk is een kortere afstand te kiezen van 7,5 km of 5 km. Het parcours loopt onder andere over de luchthaven maar ook door de bossen in de omgeving! Afsluitend aan het hardloopevenement, vindt er een afterparty plaats!

