Grote operatie om kabels en leidingen te verleggen in Groningen in volle gang

Op tal van plaatsen in Groningen wordt momenteel hard gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen. Dat gebeurt al sinds 2015, en is noodzakelijk ter voorbereiding van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Op de website aanpakringzuid.n l een uitvoerig overzicht van de stand van zaken tot nu toe, op uiteenlopend plaatsen: van Leonard Springerlaan, tot Julianaplein en Papiermolenlaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met Waterbedrijf Groningen, Enexis, telecombedrijven en gemeente Groningen. Hieronder een overzicht van de stand van zaken per deelgebied.

Vrijheidsplein en omgeving



Rond het Vrijheidsplein verlegt aannemer BAM de riolering in opdracht van de gemeente Groningen.

Expositielaan



Aan de Expositielaan, op de hoek bij het Vrijheidsplein, is een bouwkuip gegraven van zes meter diep. Vanuit deze bouwkuip wordt in drie richtingen het moerriool (hoofdriool voor regenwater en transport van afvalwater) aangelegd met behulp van een doorpersing. Op dit moment is de aannemer op twee andere plekken ook bezig met de aanleg van het riool: ter hoogte van de toerit vanaf de Paterswoldseweg naar het Vrijheidsplein en vanaf de Expositielaan, onder de zuidelijke ringweg door, naar de Laan van de Vrede.

Leonard Springerlaan



Deze week is de aannemer gestart met de aanleg van het moerriool met behulp van een doorpersing vanuit de bouwkuip op de hoek Leonard Springerlaan – westelijke ringweg bij het Geert Huizingagemaal. Vanaf deze plek wordt de riolering aangelegd richting de Expositielaan en richting de Concourslaan.

Laan van de Vrede



In de Laan van de Vrede is de afgelopen weken het persriool (hoofdriool voor afvalwater) vervangen. Dit gebeurde in een open ontgraving waarbij de straat werd opengebroken. Inmiddels is de riolering vernieuwd en de straat opnieuw geasfalteerd. Als de parkeerplaatsen weer zijn bestraat, is het werk helemaal klaar.

Julianaplein en omgeving



In de Maaslaan en bij het openluchtbad De Papiermolen werkt aannemer A.Hak aan het verleggen van gas-, elektriciteits- en waterleidingen. Aannemer Van Gelder verlegt in opdracht van de gemeente de riolering rond de Julianavijver en in de Maaslaan.

Papiermolenlaan



In de Papiermolenlaan, ter hoogte van de Hereweg, is in een open ontgraving de aanleg van de waterleiding afgerond.

De boringen onder de zuidelijke ringweg door vanaf de parkeerplaats van openluchtbad De Papiermolen naar het Fongerspad liggen sinds december 2016 stil. Beide boringen kwamen ongeveer halverwege onder de ringweg vast te zitten vanwege zwerfkeien in de grond. Dit levert vertraging op in de uitvoering. Enexis en Waterbedrijf Groningen werken op dit moment aan een oplossing.

Op de parkeerplaats van het openluchtbad is de gemeente Groningen gestart met de aanleg van een riothermie-leiding. Dat is een systeem waarbij de warmte van het afvalwater wordt gebruikt om het zwembad te verwarmen.

Julianavijver



Bij de Julianavijver is in een open ontgraving het persriool verlegd. Bij de werkzaamheden is een archeologische vondst gedaan. Er zijn sporen gevonden van het vroegere buurtschapje rond de oude Papiermolen.

Met een boring onder de zuidelijke ringweg door is een verbinding gemaakt tussen de Dinkelvijver en de Julianavijver.

Maaslaan



In de Maaslaan is met een open ontgraving een moerriool aangelegd. Deze werkzaamheden zijn afgerond. De aannemer is op dit moment bezig met de afrondende werkzaamheden zoals de straat weer netjes maken en het aanbrengen van nieuwe bestrating.

De telecombedrijven zullen komende maand in de groenstrook de telecomkabels definitief op hun plek leggen.

Meer: www.aanpakringzuid.nl