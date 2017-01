Groninger Landschap presenteert 'Klooster Yesse in Vogelvlucht'

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 15 januari in Bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk in Noorderhoogebrug een presentatie over het Klooster Yesse. Dit vrouwenklooster stond ooit in het Harense Essen, maar vandaag de dag rest enkel nog de kloostergracht.

Annemiek Bos geeft in de Buitenplaats Reitdiep een presentatie in woord en beeld. Een tipje van de sluier zal worden opgelicht van de geschiedenis van het voormalig cisterciënzer klooster Yesse, dat in het begin van de 13e eeuw gesticht werd en bestaan heeft tot 1594. In de beginjaren vonden in het klooster naar verluidt verschillende wonderen plaats.



Bos vertelt tijdens haar presentatie over de geschiedenis, de rol van het klooster voor de omgeving en het leven van destijds. De lezing begint om 14.00. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.



Kijk voor meer informatie op www.groningerlandschap.nl of www.kloosteryesse.nl