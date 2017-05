Groningen viert de vrijheid in Het Bevrijdingsbos

De nationale Bevrijdingsdag op 5 mei wordt in Groningen niet alleen in het Stadspark, maar ook in Het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg in de stad gevierd.

Net als in voorgaande jaren is in samenwerking met een andere gemeente uit de provincie Groningen de viering in en om het bos vormgegeven.



’s Morgens verzorgt de gemeente Ten Boer, de gastgemeente van deze editie, het programma in de Stefanuskerk, waar de burgemeester van de gemeente, de heer Van de Nadort, zal spreken over een van de kinderrechten in relatie tot de vrijheid. Aansluitend volgt een programma in het Bevrijdingsbos. Hierbij zal ook de Ambassadeur van Canada aanwezig zijn. Het Politieorkest Noord Nederland verzorgt de muzikale omlijsting in Het Bevrijdingsbos.



Het programma in Het Bevrijdingsbos begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur.