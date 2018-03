Gratis snert in Groningen moet traditie in ere herstellen

“Nou, lekker zeg, dank u wel!” Voorbijgangers reageerden donderdagavond blij verrast op een opmerkelijk aanbod bij een winkel in de Steentilstraat in Groningen. Gratis snert! Het aanbod kwam afkomstig van de platenzaak De Jongens van Hemmes.

Volgens Douwe Ykema van de platenzaak is het momenteel eindelijk ‘koek en zopie weer’. ‘Ik vind het práchtig dat het momenteel letterlijk snert-weer is! Bij dergelijke kou en vorst is het een oude Nederlandse traditie dat je bij een koek-en-zopietent terecht kunt voor iets warms. Ik dacht: laten we die traditie in ere houden, ook voor nieuwe generaties, en voorbijgangers daarom een opwarmertje bezorgen en snert aanbieden!’, zo verklaarde hij zijn vrolijke handeling.

Deze werd door verkleumde voorbijgangers bijzonder gewaardeerd. Toeval of niet, maar onder de voorbijgangers ook twee doorgaans vrolijke Stadjers: Thom Mulder en Ingrid Rommens, eigenaren van een andere bekende Groningse winkel, feestartikelenwinkel Mulder aan het Zuiderdiep. Zij lieten zich de snert goed smaken.

‘We waren even lekker aan de wandel gegaan. We hadden de winkel maar dicht gedaan, want het was zó koud, dat weinig mensen in de stemming waren om feestartikelen te kopen’. Hun wandeling door de binnenstad leverde aldus voor hen een verrassing op.

Want wat is nu een mooier feestartikel dan een gratis kop snert op de koudste dag van het jaar in Groningen???