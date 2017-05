Gouden kruisje gevonden op Het Hoogeland

Amateur-archeologen met detectoren hebben bijzondere vondsten gedaan op Het Hoogeland. Deze worden tentoon gesteld in een speciale vitrine in Museum het Hoogeland in Warffum.

Door zijn lange bewoningsgeschiedenis is Noord-Groningen een belangrijk gebied voor archeologische vondsten. En nog steeds worden hier bijzondere voorwerpen aangetroffen. In Openluchtmuseum Het Hoogeland zijn vanaf deze maand weer nieuwe vondsten te zien. De themavitrine staat een jaar lang in het teken van “religie”.

Een jaar geleden startte een bijzondere samenwerking tussen het Openluchtmuseum en een aantal detectoramateurs. De gevonden voorwerpen van de metaalzoekers werden in een vitrine in het museum tentoongesteld. Voor het museum is dit een manier om aandacht te vragen voor de bewoningsgeschiedenis van het gebied. Voor de detectoramateurs een manier om de resultaten van hun hobby aan een groter publiek te laten zien.

Filigrein



Wegens het succes van de eerste themavitrine, die handelde over kledingaccessoires, wordt op 5 mei een nieuwe vitrine gepresenteerd. Rond het nieuwe thema “religie” worden ruim 20 voorwerpen getoond. Hoogtepunt is een gouden kruisje uit de 12e of 13e eeuw, opgebouwd met filigrein en aan de uiteinden gedecoreerd met drie kleine goudbolletjes.

Pelgrims



Naast dit hoogtepunt bevat de vitrine mantelspelden uit de 9e of 10e eeuw, een pauselijk zegel van lood en diverse metalen jacobsschelpen, afkomstig van pelgrims die naar Santiago de Compostella zijn geweest. Veel jonger, maar ook passend binnen het thema is een 20e- eeuws zilveren speldje van de “Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen”.

Ondersteuning





Een deel van de detectoramateurs die exposeren in het museum, is aangesloten bij de AWN, de landelijke vereniging voor vrijwilligers in de archeologie. De AWN ondersteunt het initiatief om te komen tot een themavitrine. Daarnaast was de Provincie Groningen betrokken bij de start van het samenwerkingsverband.