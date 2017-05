Gemeente vervangt alle lampen op sportparken door led

Dat scheelt de sportclubs zo’n 42 procent op hun energiekosten, aldus de gemeente. Ook sluit het aan bij de doelstelling van Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn.



Op veel velden staat nu volgens de gemeente ‘s avonds een grote hoeveelheid verlichting aan, terwijl er geen sporters op het veld zijn of slechts een gedeelte van het veld in gebruik is. Dat komt omdat het niet mogelijk is de huidige verlichting even aan en uit te zetten.



Met ledverlichting op de sportparken besparen gemeente en sportverenigingen op energie. Bovendien heeft led minder strooilicht, wat prettiger is voor de omwonenden.