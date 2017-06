Gastvrij050: Wat kan Groningen leren van Rotterdam?

Het gaat plotseling heel erg goed met de populariteit van Rotterdam bij (jeugdige) toeristen. Hoe is Rotterdam er in geslaagd om in korte tijd zo populair te worden? En wat kan Groningen daar van leren? Deze kwesties komen aan de orde tijdens een bijeenkomst van Gastvrij050, dinsdag 20 juni ’s middags vanaf vijf uur in café De Sleutel aan de Noorderhaven in Groningen.

In 2016 ontving Rotterdam een prachtige vermelding in ‘The Lonely Planet’. Rotterdam werd tot nummer vijf verkozen in de top-10 van 'top cities in the world' van de Lonely Planet’s Best in Travel. Rotterdam is de enige Nederlandse stad die opgenomen is in deze lijst. De stad van de wederopbouw trok eerder ook al de aandacht van The New York Times en de hippe 'Rough Guide'.

Hoe hebben ze in zo'n korte tijd het imago van Rotterdam zo kunnen beinvloeden?

Wanneer was de omslag in Rotterdam?

Hoe werken partijen daar samen?

Welke partijen werken samen?

Wat is de rol van de gemeente in deze?

In hoeverre is de aanpak in Rotterdam uniek?

Wat was er voor nodig?

Wat was het doel?

Is het doel gehaald?

En meer, we zijn enorm nieuwsgierig.

Tijdens Gastvrij050 op dinsdag 20 juni nemen Rober Willemsen (Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland) en Marcel Jongmans, beide uit Rotterdam, u mee achter de schermen van hoe Gastvrijheid werkt in Rotterdam.

Gespreksleider Anita Pepping gaat in gesprek met beide heren. Want waar kunnen we met elkaar van leren van de reis die Rotterdam heeft afgelegd de laatste jaren?

Praktisch:

Locatie: Café de Sleutel.

Entree: € 10,00 voor hapje, drankje & gastvrijheid.

Aanmelden is heel fijn en praktisch. Zo weet de organisatie op hoeveel gasten we kunnen rekenen.

Aanmelden graag via info@samuse.nl

_________________________________________________________

Wat is Gastvrij050?

Gastvrij050 is gestart in november 2015 vanuit de roep naar meer en betere verbinding, het verwezenlijken van gezamenlijke ambities en effectievere samenwerking in stadsregio Groningen.

Meer Noordelijke slagkracht is nodig.

Gastvrij050 wil daarbij bruggenbouwer zijn en horecabedrijven, kennisinstellingen, retail, ondernemers en overheden aan elkaar linken.

“Hoe kan Groningen de meest gastvrije stad van Europa worden?”

Hoe zorgen we voor ultieme gastvrije ervaringen, die voorzien in de behoeften en wensen van ‘locals’ en van onze gasten van ver en dichtbij? Hoe leggen we de lat hoger, zorgen we voor slimme crossovers, bedienen we een internationaal publiek en bouwen we samen aan offline en online topservice? Maar ook: hoe vieren we onze successen en vermarkten wij onze producten! Gastvrij050 wil hier graag de verbindende factor en aanjager van zijn.

GASTVRIJ050

is een initiatief van Ineke de Boer, Haskia Kramer & Martine Hamminga.

Samen organiseren wij zes bijeenkomsten per jaar met een laagdrempelige en informele sfeer.

Er is ruimte voor discussie, maar het is vooral een goede gelegenheid om met elkaar te praten en te drinken en vooral om na te denken hoe Groningen nóg gastvrijer kan worden.