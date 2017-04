Fietstocht Groninger Landschap dwars door Reitdiepgebied

Het gaat om een fietstocht door het Reitdiepgebied van de stad Groningen tot aan Aduarderzijl.



In dit gebied, vol historische landschapselementen, zijn restanten te zien van de oude rivier de Hunze, wierdedorpjes, vroege waterwerken zoals het gegraven Reitdiep bij Garnwerd en de Aduarderzijlen.



Het is een gebied waar het Groninger Landschap veel terreinen bezit en een beheer voert dat gericht is op goede omstandigheden voor weidevogels.



Gidsen besteden aandacht aan de ontwikkeling van het landschap gedurende de laatste 2500 jaar.

Locatie: Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103, 9738 AD in Noorderhoogebrug

Aanmelden via www.groningerlandschap.nl

Tijd: 13:00 tot circa 16:30 uur

Deze fietstocht is circa 30 km lang.

Foto en meer info over Reitdiep: http://www.bedandbreakfastbatenborg.nl/aduarderzijl-en-het-reitdiep