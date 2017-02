FC-spelers geëerd in woningen Oosterparkwijk

Op de plek waar vroeger het Oosterparkstadion stond, is een nieuw appartementencomplex gebouwd. Vanwege de oplevering worden in de entreehal van het complex maandag portretten van vier iconische FC Groningen-spelers onthuld.

Aan de zijkant van het appartementencomplex, met daarin 72 sociale huurwoningen, is het oude stadion ingemetseld en in de entreehal zijn vier portretten te zien van oud FC Groningen spelers. Het gaat daarbij om Piet Fransen, Arjen Robben, Martin Koeman en Tonny van Leeuwen. Familieleden van de spelers onthullen de portretten.



Met de bouw van de appartementen wil woningcorporatie Nijestee de wachttijd van sociale huurwoningen in Groningen verkorten. Bovendien zijn de woningen aardbevingsbestendig en energiezuinig gebouwd. Zo bespaart de bewoner op zijn of haar energierekening. De woningen bieden ruimte aan één- en tweepersoonshuishoudens en hebben een huurprijs van €539,- per maand.