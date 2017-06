Drukte op Grote Markt dankzij ‘WalkThrough’

De Grote Markt in Groningen werd vrijdagavond bevolkt door bijna duizend opgeluchte hardlopers. Daar was namelijk de finish van de hardloopwedstrijd ‘The Walk Through’, die voor de tweede keer werd gehouden.

De deelnemers renden vanaf de Mediacentrale bij de Euroborg dwars door tal van gebouwen van instellingen en bedrijven. In de binnenstad van Groningen liepen ze vervolgens door restaurants en, onder applaus van terras-zitters, via het in aanbouw zijnde Groninger Forum naar de Grote Markt.

Hoewel de tocht slechts 6,5 km was, bleek het toch een pittige uitdaging, vooral ook vanwege de vele trappen in het parcours.

Op de Grote Markt konden de deelnemers bijkomen en genieten van hapjes en muziek, zodat velen na afloop nog geruime tijd bleven hangen op de Grote Markt.