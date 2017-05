DOT gaat weer 3D-films draaien in filmkoepel

Dat meldt het Dagblad van het Noorden maandag.



Het kenmerkende gebouw bij het Ebbingekwartier deed tot november 2015 vooral dienst als fulldome 3D-theater. Maar het Infoversum ging failliet. Vorige jaar opende DOT de deuren, maar ze legden de focus eerst op het horecagedeelte, omdat het ook duur is om de filminstallatie in de benen te houden.



Toch wil eigenaar Bos & Bos Catering acht maanden na de opening weer 3D-films gaan draaien. Daarbij maken ze eerst gebruik van de films die het nog in de bibliotheek heeft liggen.



Zes voorstellingen

Het gaat eerst om zes voorstellingen in het weekend, waarbij de kaartjes 7 tot 8 euro gaan kosten. DOT richt zich op kinderen, volwassenen en schoolklassen. Het is de bedoeling om uiteindelijk quitte te gaan spelen.



De installatie moet wel worden opgeknapt. Zo zijn de projectoren schoongemaakt en zijn er nieuwe lampen gekocht. Ook is de software voorzien van een update.



Koopje

Het Infoversum ging in 2014 open. Het theater kostte zo’n 9,2 miljoen euro. Er werden zo’n 260.000 bezoekers per jaar verwacht, maar dat werden er uiteindelijk maar 40.000. De schulden liepen op. Na het faillissement kocht Bos & Bos het pand voor slechts 450.000 euro van de curator.