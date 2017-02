'De Vries' meest voorkomende achternaam in Groningen

‘De Vries’ is de meest voorkomende achternaam in de stad Groningen. Dat blijkt uit gegevens van de site Telefoonboek.nl.

In Groningen heeft de naam De Vries 258 vermeldingen. Bakker (168) staat op de tweede plek, gevolgd door De Boer (163 vermeldingen).



Ook in onder andere Hoogezand, Veendam, Stadskanaal en Haren komt de naam De Vries het meeste voor.



In Nederland komen de achternamen De Jong, Jansen en De Vries het vaakst voor, zo blijkt uit de datebase van Telefoonboek.nl.