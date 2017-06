Corporatie Lefier investeert miljard euro

De corporatie Lefier in Groningen gaat de komende jaren een miljard euro investeren in het aanpassen en opknappen van haar dertigduizend woningen en in nieuwbouw. Dat heeft het bedrijf maandagmiddag bekend gemaakt.

Lefier beschouwt zichzelf als een organisatie die er is om wonen betaalbaar te houden. Dat doet ze door te investeren in duurzame oplossingen. Lefier investeert daarom de komende tien jaar ongeveer een miljard euro in nieuwbouw, duurzaam verbeteren en nul-op-de-meter. De investeringen worden gedaan onder het motto: ‘Lefier pakt aan.’

Dertigduizend woningen

Lefier verhuurt ongeveer dertigduizend woningen in de provincies Groningen en Drenthe. Woningen van Lefier staan in de gemeenten Groningen , Hoogezand, Emmen, Stadskanaal, BorgerOdoorn, en Slochteren in deze gebieden investeert Lefier door nieuw te bouwen of woningen duurzaam te verbeteren.

