Club050: Martiniplaza verandert in exclusieve nachtclub met cocktails en bubbels

Liefhebbers van verfrissende cocktails, bubbels, zomerse sferen en gezellige partys kunnen vrijdagavond 16 juni hun hart ophalen in Martiniplaza. Daar is dan het nieuwe evenement Club050, een nieuw evenement voor echte party-liefhebbers , waaraan wordt meegewerkt door internationale DJ’s in een zomerse lounge club sfeer.

Het betreft een nieuw high class concept voor ‘Bubbels & beats’, onder de nieuwe naam Club050. ‘Party vibes en een pre-summer sfeertje zullen je een zinderende avond bezorgen, waar jij en je gezelschap nog lang van na zullen genieten. Jullie hebben de zomer in ieder geval goed ingeluid door deel uit te maken van dit mooie voorjaarsfeestje in Groningen’, aldus de organisatoren.

Zinderende avond



MartiniPlaza wordt deze avond een ultieme nachtclub met verfrissende cocktails, heerlijke bubbels en andere alcoholische (en non-alcoholische) versnaperingen. Onder het genot van een borreltje begeef jij je deze warme avond onder de stijlvolste en gezelligste partypeople van het noorden. Er zal gelegenheid zijn om contacten te leggen, te dansen en om te zien en gezien te worden.



Dit high class evenement zal uiteraard voorzien zijn van de lekkerste plaatjes van internationale DJ’s om de lounge club sferen tot een hoger niveau te brengen. Bojan Aleksander, Christian Tomas en Donald Bedeker draaien de beste mix van deep-house, tech-house, (minimal)techno, progressive en electro. Niets zal er tijdens deze avond aan ontbreken om jou een memorabele avond te bezorgen. Er is ook een dresscode aanwezig, namelijk Dress to Impress, houd daarbij in je achterhoofd dat we niet snel onder de indruk zijn.

Evenement

Club050 zal plaatsvinden in MartiniPlaza Groningen op vrijdag 16 juni 2017

Aanvang: 20.00uur. Einde: 00.30uur

Zet jezelf op aanwezig in het Facebook evenement Club050 en laat zien dat jij erbij bent!

Meer informatie en kaartverkoop: www.martiniplaza.nl/evenementen/club050