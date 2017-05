ChristenUnie, SP en Stadspartij verzetten zich tegen hoogbouw Reitdiephaven

De partijen vinden de plannen ongewenst en zeggen dat onder omwonenden te weinig draagvlak is voor de ontwikkeling van hoogbouw op deze locatie. Zij zouden wel open staan voor de ontwikkeling van sociale laagbouw.



CU-fractievoorzitter Inge Jongman: “Een woontoren van 53 meter hoog zal de woonwijk een ongewenst aanzicht geven. Wij vinden het onnodig om het mooie en open karakter van de Reitdiephaven met een dergelijke woontoren teniet te doen.”



Bewoners geven aan wel open te staan voor alternatieven ontwikkelingen op deze locatie. Daarom stellen de drie partijen voor hier wel verder mee aan de slag te gaan. “Er zijn andere alternatieven voor deze locatie te ontwikkelen die én voldoen aan de stedelijke volkshuisvestelijke opgave voor meer sociale woningbouw én die op steun van omwonenden kan reken”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.



In de raadscommissie voorafgaand aan de raadsvergadering waren meerdere partijen kritisch over de plannen voor de hoge woontoren aan de Reitdiephaven. Met name collegepartij D66 liet weten grote bezwaren te hebben. Eerder liet D66-wethouder Ton Schroor al weten tegen deze vorm van ontwikkeling aan de Reitdiephaven te zijn.