Campagne voor meer vrouwelijke raadsleden in Groningen

De Groningse gemeenteraad start een campagne om meer vrouwen te interesseren voor het werk als gemeenteraadslid. Momenteel telt de Groningse gemeenteraad 13 vrouwelijke en 26 mannelijke raadsleden. ‘Dat moet beter’, vindt D66-raadslid Wieke Paulusma, één van de initiatiefnemers van de campagne ‘Raad zoekt Vrouw’. “Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou de verhouding in Groningen fiftyfifty moeten zijn. De gemeenteraad moet een goede afspiegeling zijn van de inwoners. Even divers als de stad zelf.”

Volgens de initiatiefnemers van de campagne is het daarnaast beter voor de politieke besluitvorming als er meer vrouwen in de raad zouden zitten. ‘Uit onderzoek blijkt dat je als raad met een goede man-vrouwverhouding beter afgewogen besluiten neemt. Mannen focussen op andere dingen’, aldus ChristenUnie-raadslid Inge Jongman.



“Vrouwen kunnen met hun 'female touch' van grote waarde zijn als volksvertegenwoordiger”, vult VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge aan. “Daar waar mannen vaak meteen vooraan staan, twijfelen vrouwen eerder. Vaak onterecht. Niet twijfelen, gewoon doen!"



Meet & Greet

De campagne trapt op 29 juni af met een ‘meet and greet’ in het stadhuis met PvdA-Kamerlid en columniste Kirsten van den Hul en Marja Doedens, COO van techbureau Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe en voorzitter van MKB Groningen.



Op het programma staan onder meer een speeddate met beide vrouwen en raadsleden en een speedronde door het stadhuis onder het mom ‘Waar gebeurt het?’. Aanmelden is niet nodig, iedereen kan gewoon het stadhuis binnenlopen.