Bezoekers Bloemenjaarmarkt krijgen korting op regenton

Wie met de bon een regenton koopt, krijgt bij de deelnemende bouwmarkten en tuincentra in de gemeente Groningen direct de korting verrekend.



Met deze actie stimuleren beide gemeenten het gebruik van regenwater. Omdat het zonde is dat schoon water in het riool terecht komt, terwijl je het zo goed is voor een groene tuin. En om het riool minder te belasten tijdens hevige regenbuien, want jaarlijks valt er 760 mm regenwater in Nederland. Dat wil zeggen 760 liter op één vierkante meter!



Zelf benutten de gemeenten ook regenwater. In nieuwe situaties wordt regenwater gescheiden van afvalwater. Ook bij vervanging van het riool wordt het systeem aangepast en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het regenwater wordt dan zoveel mogelijk opgeslagen en gebruikt in parken en ander groen in de omgeving. In de vijvers zorgt het voor doorstroming waardoor de waterkwaliteit verbetert.



Dit is een actie in het kader van Operatie Steenbreek: het landelijk initiatief waarbij gemeenten hun inwoners actief willen informeren over de gevolgen van versteende tuinen. Want behalve dat in die tuinen het regenwater de grond niet kan intrekken, houden stenen 's zomers lange tijd de warmte lang vast. Wat trouwens slecht is voor de opwarming van de aarde en de gezondheid. Bovendien komen dieren als vogels, vlinders, bijen en egels niet in betegelde tuinen, terwijl dat juist zo belangrijk is voor de biodiversiteit.



De folders met kortingsbon zijn vanaf nu verkrijgbaar bij alle aangesloten winkels en liggen in de bibliotheek, wijkcentra en bij de gemeentelijke informatiebalies. Ook is de folder te downloaden via Facebook ‘Operatie Steenbreek Groningen’. De actie duurt tot 1 oktober.