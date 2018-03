Bewoners Hoogkerk tegen sluiting beschermd wonen

Bewoners van Hoogkerk zijn ‘verbaasd en verontwaardigd’ over een voorgenomen sluiting door Dignis/Lentis van beschermd wonen in Woonzorgcentrum Gabriël.

Volgens de bewoners druist dit voornemen in tegen alle inspanningen die tot stand zijn gekomen samen met bewoners van Hoogkerk, de Landelijke Overheid, de Gemeente Groningen en andere maatschappelijke instellingen.

Naast Wijkvernieuwing Zuid ontstond door Nieuw Lokaal Akkoord een wijkgerichte aanpak voor ouderen.

‘Wij begrijpen het voorgenomen besluit als deze dus niet. Bewoners van Hoogkerk zijn niet meegenomen in de overwegingen die leiden naar dit besluit. Wij vragen ons dan ook sterk af of alleen bedrijfseconomische afwegingen tot dit besluit hebben geleid. Wij vinden dat niet passen in deze tijd. Ook zijn wij erg verontrust dat achter dit besluit uiteindelijk een totale sluiting volgt van de voorzieningen van Woonzorgcentrum Gabriël’, zo schrijven de bewoners.

‘Wij roepen dan ook allen die Hoogkerk als gemeenschap hoog in het vaandel hebben samen met ons een tegenstem te laten horen. Met name roepen wij ons gemeentebestuur op hier tegen stelling te nemen want dit ondergraaft alle bestuurlijke en ambtelijke inzet die voortvloeien uit Zorgen voor Morgen’, aldus de inwoners van Hoogkerk in een mail, die is ondertekend door de Bewonerscommissie Woonzorgcentrum Gabriël, Huurdersvereniging Hoogkerk, Vereniging Wijkraad Hoogkerk en de Woningstichting Wierden en Borgen.