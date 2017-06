Architectuurmanifestatie De Amsterdamse School in Groningen

Tentoonstellingen en films

Egbert Reitsma staat centraal in de tentoonstelling in de Goede Herderskerk in Bedum. Deze kerk is van de hand van Reitsma zelf en van zichzelf eigenlijk al een tentoonstelling. Onder het thema 'Kleur & Vorm: Bouwen met bezieling’ is hier een bijzonder vormgegeven tentoonstelling ingericht, omdat er een oplossing gevonden moest worden waarin de kerkbanken op hun plaats konden blijven. De nadruk ligt op het kleurgebruik en de beeldhouwachtige vormgeving van Egbert Reitsma. En op de culturele én religieuze omstandigheden die tot deze bijzondere kerkenbouw hebben geleid. Met veel fotomateriaal, Virtual Reality opnamen van de drie mooiste kerken en de uitdaging om ook zelf een kleurencompositie a la Reitsma te maken. Samen met de documentaire waarin architect Paul van Bussel zijn eigen werk en dat van Reitsma bespreekt, een totale architectuurervaring.



In De Kerk in Onderdendam is een tentoonstelling te zien over het werk van architect Albert Wiersema en een tentoonstelling over Amsterdamse School meubelen. In Westeremden kunnen bezoekers terecht in de Boaz Kerk voor een film over De Ploeg met archiefbeelden uit de jaren twintig.



De tentoonstellingen zijn geopend van donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.



Fietsroutes en bustour

Een fietstocht leidt de bezoeker langs de vier kerken in Bedum, Appingedam, Onderdendam en Westeremden. De fietstocht is te verkrijgen bij de VVV’s van Bedum en Appingedam en in de vier kerken zelf. Op donderdag 29 juni organiseert de stichting Oude Groninger kerken ook een bustocht langs de vier kerken.



Lezingen in Bedum en Westeremden

Op donderdag 22 juni spreken Frederiek Reitsma en Anja Reenders in de Goede Herderkerk in Bedum over Egbert Reitsma en de Amsterdamse School in Groningen. Anja Reenders is architectuurhistorica en specialist op het gebied van de Groningse Amsterdamse School. Zij is de auteur van het boek Versteende Welvaart, Amsterdamse School op het Groninger Hoogeland. Frederiek Reitsma is de kleindochter van architect Egbert Reitsma en zelf kleurenspecialist en –therapeut.



Op donderdag 13 juli vertelt Lut Gielen in de Boaz Kerk in Westeremden over Kleurenonderzoek en oude pigmenten binnen de Amsterdamse School en in relatie tot schilders van De Ploeg. Lut Gielen verricht kleuronderzoek bij de in de stijl van de Groningse Amsterdamse School gebouwde Simon van Hasseltschool in de Oosterparkwijk in Groningen. Ook is zij betrokken bij het onderzoek naar muurschilderingen van Ploeg-schilder Wobbe Alkema in opdracht van museum Belvedère in Oranjewoud. Aanvang 20.00 uur.



Op donderdag 27 juli komt Anja Reenders ook in de Boaz Kerk in Westeremden vertellen over De Amsterdamse School in Groningen. Aanvang 20.00 uur.



De Amsterdamse School in drie concerten

Op de zaterdagen 24 juni, 1 juli en 8 juli is de Gereformeerde kerk in Appingedam, inmiddels Centrum Kabzeël, het podium voor drie concerten met muziek uit de hoogtijdagen van de Amsterdamse School-periode. Deze concerten richten de schijnwerpers op de muziek die tijdens het interbellum in Nederland ontstond en geklonken heeft. Zo is er aandacht voor kamermuziek en zogenaamde 'lichte' salonmuziek. Ook komen religieuze muziek en orgelmuziek aan bod. De concerten beginnen om 20.00 uur.



Meer informatie over het programma is te vinden op www.noordelijkearchitecten.nl.