AKerkhof volledig nieuw ingericht

De aanpak van het Akerkhof past in het beleid van de gemeente Groninen om de westelijke binnenstad nog aantrekkelijker te maken voor de consument. In het kader van dat beleid werd eerder al besloten om Astraat, Brugstraat en Munnekeholm van gele klinkers te voorzien en aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers.

Het Akerkhof krijgt veel meer dan nu de potentie om uit te groeien tot een prettige verblijfsplek waar het goed verpozen is. Het bestaat uit een binnenruimte met halfverharding waar stoeltjes komen te staan die voor iedereen te gebruiken zijn.

Daaromheen komen plantvakken die eveneens als zitplek gebruikt kunnen worden, met gevarieerde begroeiing waarmee de plek een duidelijk groen karakter blijft houden. Wel moeten vijf bomen verdwijnen, waarmee de blijvende monumentale bomen meer ruimte krijgen en beter tot hun recht komen.

De bomen die verdwijnen zijn deels ziek en worden in de omgeving gecompenseerd. Ook zijn er verwijzingen in het ontwerp opgenomen naar de rijke historie van de plek, onder andere door een belijning in de halfverharding op te nemen die verwijst naar de vroegere westelijke travee.