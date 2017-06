Omleidingen bij Knooppunt Boterdiep voor nieuwe bewegwijzering ( zaterdag en zondag)

Aanstaande zaterdag 10 en zondag 11 juni zal tussen 9 en 15 uur bij het Knooppunt Boterdiep- dit is de nieuwe benaming voor het knooppunt nabij het Witte Lam/Hornbach - de oude bewegwijzering verdwijnen en plaatsmaken voor nieuwe. Voor het verkeer gelden in dit weekend enkele omleidingen.

Het gaat hier om de bewegwijzering op de portalen boven de Oostelijke Ringweg. Bedrijven op het Witte Lam en Hornbach blijven goed bereikbaar.

Omleidingen



Het is dan op zaterdag 10 juni tussen 09.00 en 15 uur niet mogelijk om - ter hoogte van het knooppunt Boterdiep -de verbindingslus van Ring Oost naar Ring Noord te nemen. Voor het verkeer geldt op deze zaterdag een omleidingsroute via de Eemshavenweg/afslag Zuidwolde en retour richting Groningen. Eveneens is dan de oprit van de Groningerweg richting de Oostelijke Ringweg afgesloten.



Op zondag 11 juni tussen 09.00 en 15 uur is vanaf de Oostelijke Ringweg de afrit naar de Groningerweg afgesloten. Borden geven de omleidingsroute aan (via de eerstvolgende op/afrit).

Nieuwe bebording



Met de aanpassing van deze portalen is nu officieel een start gemaakt met het plaatsen van de totale nieuwe bewegwijzering. Dit lag aanvankelijk in de planning eind 2016, maar vanwege vertraging in de levering van de borden is dit verschoven naar juni 2017. De gele borden die nu nog op het traject Ring Oost-Noordelijke Ringweg- Noordzeebrug - Reitdiepplein staan, verdwijnen in de komende weken. Zij maken plaats voor nieuwe, blauwe bebording langs de weg of portalen boven de weg.