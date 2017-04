Zeepwinkel als onderdeel 27e editie van Noorderzon

Een zeepwinkel en een biechtstoel zijn enkele van de opmerkelijke onderdelen van Noorderzon 2017. Dit festival is pas in augustus, maar een deel van het programma is zojuist al bekend gemaakt.

De Duitse kunstenaar Julian Hetzel is de eerste bevestiging voor het hoofdprogramma van Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, dat plaats vindt van donderdag 17 t/m zondag 27 augustus. Tijdens het festival opent Hetzel met Schuldfabrik een wel heel bijzondere zeepwinkel in fotogalerie Noorderlicht.



Schuld, zowel in morele als in economische zin, is de letterlijke grondstof voor deze performance/ installatie, waarin je als bezoeker een rondleiding krijgt langs een zeepwinkel, een schoonheidskliniek en een biechtstoel.

Woensdag 17 mei vertelt artistiek directeur van Noorderzon Mark Yeoman meer over dit intrigerende project. Dat doet hij tijdens een live talkshow in het Grand Theatre, waar ook zes andere net bevestigde voorstellingen aan bod komen. Op dat moment start ook de kaartverkoop voor deze voorstellingen.

Over Schuldfabrik Wees welkom in de hippe zeepwinkel van kunstenaar Julian Hetzel. Hier kun je alles te weten komen over het maakproces van zeep en je ook nog eens enorm goed voelen over jezelf. Want wie wil nou niet zijn handen wassen in onschuld met eerlijk – van menselijk vet (!) - gemaakte zeep?



Hetzel: “Dat vet staat natuurlijk voor overdaad, maar ook voor het slecht zorgen voor je lichaam. In het Duits heten zwembandjes ‘heupgoud’. Ik wilde schuld inderdaad zien als een grondstof die te mijnen viel. Hoe kun je iets negatiefs omzetten tot positief materiaal? En: kun je schuld ook financieel uitbuiten? Schuldfabrik is duurzaam ondernemen als kunstvorm.” Zo laat Hetzel zien dat het menselijk schuldgevoel over zowel je overgewicht als de honger in Afrika ook uitstekend functioneert als lucratief verdienmodel. Of zoals de bedrijfsslogan luidt: ‘De Schuldfabriek: van mensen, voor mensen.’ Schuldfabrik is een coproductie van Noorderzon, Steirischer Herbst (Graz) en SPRING (Utrecht) en wordt gepresenteerd in het kader van het Europese netwerk NXTSTP.

Talkshow Mark Talks en kaartverkoop



Vanaf mei presenteert Noorderzon elke maand een groot deel van het programma met een live talkshow in het Grand Theatre.

Toegang is gratis, reserveren kan via info@noorderzon.nl

(Foto: met dank aan Noorderzon)