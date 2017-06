Zaterdag Open Toren Dag; ook Martinitoren doet mee

Morgen, zaterdag 10 juni, is het in de provincie Groningen van 13.00 uur tot 16.00 uur Open Toren Dag. Een aantal kerktorens in stad en ommeland openen dan de deuren voor het publiek. De Open Toren Dag is de uitgelezen kans om deze torens te beklimmen en de uurwerken, luidklokken en carillons nu eens van dichtbij te bekijken.

Op veel plekken is deze dag ook nog iets bijzonders te zien, te horen en te doen. Soms speelt de beiaardier of wordt er uitleg gegeven over de klokken en het uurwerk.



Er zijn toren te bezoeken in onder andere Appingedam, Groningen, Veendam en Tolbert. Ook de Martinitoren doet mee. d’Olle Grieze is zaterdag gratis te beklimmen.