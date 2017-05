Wovenhand + Sexton Creeps woensdag in concert in Oosterpoort

De Amerikaanse band Wovenhand (foto) komt voor drie shows naar Nederland, waarvan de eerste show in Groningen zal plaatsvinden. Op woensdag 24 mei (morgen) zal de band rondom ex-16 Horsepower frontman haar diep spirituele country songs ten gehore brengen in De Oosterpoort. De Groningse band Sexton Creeps is de support act van Wovenhand in Nederland.

Na een lange, succesvolle muzikale carrière in 16 Horsepower ging David Eugene Edwards verder als Wovenhand waarmee hij inmiddels vele albums uitbracht. Zijn laatste album ‘Star Treatment’ kwam eind 2016 uit. De muziek van Wovenhand is duister, intens en spiritueel.

De Groningse band Sexton Creeps vergezelt Wovenhand tijdens hun tour door Nederland als voorprogramma. Psychedelisch en experimenteel. Of zoals ze zichzelf omschrijven: 'A band like an unreliable stove, at which one can gently warm or harmfully burn oneself.'

Na Groningen spelen Wovenhand en Sexton Creeps nog twee shows in Utrecht en Haarlem.

Wovenhand (+ Sexton Creeps)

Woensdag 24 mei

De Oosterpoort Groningen

Tickets: € 20.00 (excl. €3.10 servicefee)

http://www.de-oosterpoort.nl/programma/wovenhand/