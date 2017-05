Win kaarten voor het allerleukste festival voor kids

Wil jij twee kaarten winnen voor het allerleukste festival voor kids? Klik dan snel verder, want dan ben jij misschien wel op zaterdag 3 juni bij My First Festival in De Oosterpoort. ​Het is namelijk de perfecte manier om je peuter, kleuter of tiener kennis te laten maken met festivals!

Na een spetterende en uitverkochte editie in december staat in het Pinksterweekend De Oosterpoort weer op z’n kop. Deze keer verandert De Oosterpoort in het Wilde Westen met cowboys en indianen op het allerleukste familiefestival boordevol muziek.



Voor iedereen

‘My First Festival’ is voor alle kinderen tussen 2 en 12 jaar, en natuurlijk ook voor hun (groot)ouders, vriendjes en buren. Omdat niemand te jong is om van muziek te genieten mogen ook de allerkleinste broertjes en zusjes mee. Als die nog geen 2 jaar is, is het nog gratis ook.



Programma

Tijdens deze editie kunnen peuters genieten van Frank Groothof met jazzmuziek en prachtige live tekeningen. De kids kunnen ook uit hun dak met Sef en meezingen met zijn hits als ‘De Leven’. Je kunt ook meedansen met Zitakula, de negenkoppige afrobeatband met een explosieve mix van Afrikaanse ritmes, jazz en funk .



Tijdens het festival zijn er tevens optredens van Thijs Boontjes Showorkest, Groovetrotters, Cowboy Billy Boem én je kunt een spaghetti western maken met De Taartrovers.



Kaarten

My First Festival vindt op zaterdag 3 juni plaats tussen 11:00 en 15:00 uur in De Oosterpoort. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.