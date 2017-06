Wat is er dit weekend allemaal te doen in het bruisende Groningen?

Groninginnedag

Op zaterdag moet je als echte Grunneger toch even de binnenstad in. Het is dan namelijk de allereerste editie van Groninginnedag, de terugkomdag voor iedereen die iets heeft - of heeft gehad – met Groningen. Je kunt herinneringen ophalen tijdens een mega-reunie in de Groningse kroegen, waarbij ook het barpersoneel van weleer weer een biertje tapt. Daarnaast is er op de Grote Markt een heuse camping, waar de terugkomers kunnen slapen. In verschillende kroegen is er live muziek.



Rapalje Zomerfolk Festival

Na het succes van afgelopen jaar komt Rapalje ook in 2017 weer naar het Stadspark van Groningen met het Zomerfolk Festival! Voor het vierde jaar tovert de Groningse band het Stadspark op zaterdag en zondag om van een wandelparadijs naar een Keltische wereld. Laat je verwonderen door (inter)nationale acts, een marktplein met voor elk wat wils en verschillende activiteiten en workshops. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Onder andere The Cooking Highlander staat weer voor je klaar met een barbecue vol lekkernijen Neem er een lekker Rapaljebiertje bij en het feest is compleet!



Jenever & Gin Festival

In de Der Aa-kerk kun je op vrijdag en zaterdag terecht voor het Jenever & Gin Festival: een samenwerking tussen Boilermaker en Mister Cocktail.De kerk is het toneel van het beste dat Nederland op het gebied van distilleren te bieden heeft en uit de rest van de wereld zijn tientallen merken aanwezig om zich te presenteren. Er zijn seminars, workshops en vooral ook tastings. Let op: je moet wel kaarten kopen!



Internationaal Bierfestival

Liefhebbers van bier moeten op zaterdag en zondag juist op de Ossenmarkt zijn. De Groningse bierbrouwer Bax Bier organiseert daar het International Craft Beer Festival Groningen. Ze nodigen alleen de beste en meest bijzondere internationale brouwerijen uit,onder andere uit de Verenigde Staten, Oostenrijk, Schotland, Spanje, Duitsland en Engeland. Er is live muziek en je kunt er een hapje eten. Je kunt een dagkaart kopen en dan krijg je een proefglas en twee consumptiemunten.



Zomermarkt in de Oosterstraat

In de Oosterstraat, de Carolieweg en de Gelkingestraat is er op zaterdag een zomermarkt. Tussen tien en vijf uur zijn er leuke standjes en veel muziek.



Kookwedstrijd op de Vismarkt

Klaar Af Kook, inmiddels een vast begrip op de Horecabeurs Noord Nederland, gaat de markt op! De kookwedstrijd waarbij koks binnen een bepaald tijdsbestek een gerecht moeten bereiden en presenteren, vindt dit jaar voor het eerst plaats op de Vismarkt in Groningen en wel op zaterdagmiddag.