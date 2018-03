Vogels spotten vlakbij Stad tijdens wandeltocht Groninger Landschap

Het Groninger Landschap organiseert op zaterdag 17 maart een wandeltocht door de Oostpolder, even ten zuidoosten van de stad bij het Zuidlaardermeer. Tijdens de tocht wordt uitgekeken naar de vele vogelsoorten die in dit gebied voorkomen, zoals de de kievit, grutto, wulp, tureluur (foto) en wie weet wordt er zelfs nog een zeearend gespot.

De route van de wandeling loopt vanaf de kop van de Osdijk langs de boorden van het Zuidlaardermeer richting de uitkijktoren en vandaar via het fietspad terug naar het vertrekpunt.



Deelname is gratis en ook aanmelden is niet nodig. Wie mee wil wandelen kan zich op 17 maart voor 9.00 uur melden bij het vertrekpunt (Osdijk 8 in Noordlaren). Tip van het Groninger Landschap: neem een verrekijker, laarzen of stevige schoenen en winddichte kleding mee.



Foto: Tureluur - Gerrit Kiekebos