Vliegen, racen of schieten op aliens: Playground in teken Virtual Reality

De vijfde editie van Playground, op woensdag 10 en donderdag 11 mei in het Groninger Forum, staat in het teken van virtual reality. Daarbij is er ook aandacht voor mixed reality en augmented reality. Playground gaat over de nieuwste technologische ontwikkelingen die invloed gaan hebben op ons leven.

Zaal 2 van het Groninger Forum staat twee dagen lang bomvol met de vetste, nieuwste en coolste VR-installaties en -games. Bezoekers kunnen vliegen, schieten op hordes losgeslagen aliens, racen of in 3D door steden lopen. Of dino’s vangen, een anatomische les volgen in 3D, door een hololens naar lemmings kijken of tot rust komen in de ZenZone.



Nieuw deze editie zijn de Maker Talks op donderdag 11 mei van 16.00 tot 18.00 uur. De makers van verschillende VR-installaties op Playground vertellen je alles over het technische proces en de ontwikkeling van hun installatie. Er is beperkt plaats, dus koop hier alvast je kaartje.



Playground is beide avonden van 20:00 tot 22:30 uur. Locatie: Groninger Forum, Hereplein 73, Groningen.



www.groningerforum.nl