Vijf mini-documentaires over Groninger popmuziek

Verzamelaars van archiefmateriaal konden afgelopen jaar melden bij Rockumentary Grunn om zo hun materiaal te digitaliseren. Daarna konden ze, met hulp van professionele filmmakers, hun materiaal gebruiken voor een heuse mini-documentaire. In totaal zijn er tien Rockumentaries voltooid, waarvan er vijf zaterdag te zien zijn.



In 'Repetition Works' staat oefenruimtecomplex Het Viadukt centraal. 'Come Correct' duikt in de hiphopscene van Stadskanaal die vanaf het eind van de jaren tachtig tot bloei kwam. 'Little Ritz and his Rocking Butterflies' is een hommage aan de eerste echte rock-'n-rollband uit de stad.



'Het Onbeminde Bemind' schetst een portret van de mensen die zich met hart en ziel inzetten om de ZomerJazzFietsTour ieder jaar tot een succes te maken. 'Open the Gate!' kijkt met bandleden van Vortex terug op de totstandkoming van hun lijflied en de daarbij horende legendarische videoclip.



De makers en geïnterviewden zijn na afloop van de film aanwezig voor vragen.



De avond begint om 20.30 in de RKZbios in Helpman. Kaarten zijn te koop aan de deur en kosten zeven euro.