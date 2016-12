Groot Winter Kerstcircus op Suikerunieterrein

Het Suikerunie-terrein in de stad is het decor van het Groote Winter Kerstcircus. Tot en met zondag 8 januari zijn er bijna dagelijks voorstellingen.

In de tent is plek voor zo’n 1000 toeschouwers. In de show, die zo’n 2,5 uur duurt, komen verschillende internationale artiesten en dieren voorbij. De gezusters Renz verrassen het publiek met luchtacrobatiek en acrobatiek te paard, de clown Franky komt voorbij en Konstantin Bessogonov trakteert de bezoekers op rola-rola en quickchance. Het programma wordt gepresenteerd door de uit Groningen afkomstige spreekstalmeester Jan Hoekstra.



Speciale aandacht dit jaar gaat uit naar het uit Polen afkomstige duo Waldek & Pavel, die vorig jaar nog in het kerstprogramma van Circus Krone zat met hun spectaculaire trampolineact en acrobatiek.