Unieke combi van muziek, theater en kunst tijdens FestiValderAa

Het Drentse Schipborg is komend weekend het decor voor alweer de zevende editie van FestiValderAa. De organisatie heeft een indrukwekkende line-up weten samen te stellen.



Theater



Na uitverkochte voorstellingen op Oerol staan: De Hotshop – cooler dan de Warme Winkel, Nhung Dam, Koos Terpstra en Urban Myth & Coproductie Gouden Haas en PeerGrouP ook op FestiValderAa! Deze al gezien? Kom dan naar een van de zeven andere voorstellingen kijken.



Paul de Munnik en Bertolf



De muziekliefhebber kan onder andere genieten van Paul de Munnik, Bertolf, Sue the Night, The Dubbeez, Soweto Soul, The Tibbs, Stephanie Struijk, La Fanfarria del Captitán, Nachtschade, Tim Dawn en nog veel meer!



Kinderprogramma



Ook is er een leuk programma voor de kleintjes onder ons. Zo kun je je laten schminken, kijken naar een voorstelling en verschillende workshops doen waarin je onder andere je eigen Wildermann kunt maken of zelf theater gaat spelen.



VroegeVogelTocht



Natuurlijk willen wij ook het mooie landschap, waarin FestiValderAa ligt, benadrukken. Ga daarom gezellig mee op VroegeVogelTocht of de DagdromersTocht of ontdek de wereld via de Microsafari. Op en rond het festivalterrein vindt je ook nog eens vijf verschillende kunstwerken speciaal voor FestiValderAa gemaakt.



Kijk hier voor het complete programma. Kaarten voor het festival zijn te koop vanaf 12,50 euro.