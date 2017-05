Uniek project van Toonkunstkoor Bekker en Gruno’s Postharmonie met 150 musici

Op zaterdag 20 en zondag 21 mei a.s. is in De Oosterpoort te Groningen en in de Nicolaïkerk te Appingedam bijna 250 jaar muziekgeschiedenis te beluisteren. Gruno’s Postharmonie Groningen (107 jaar oud) en Toonkunstkoor Bekker (140 jaar) vinden elkaar in een programma, waarin de Ceciliamis van de Franse componist Charles Gounod centraal staat.