Uniek FestiValderAa alweer toe aan zevende editie

Dankzij de programmering, maar vooral door de prachtige locaties waarop en waarin het festival zich afspeelt, is FestiValderAa de afgelopen jaren gegroeid in omvang en populariteit. Zowel het festivalterrein als de theaterlocaties liggen op prachtig gelegen plekken in het schitterende Stroomdallandschap van de Drentsche Aa.



Door de combinatie van muziek, theater, natuur, kunstobjecten en kinderactiviteiten is er voor ieder wat wils.



Kijk voor meer informatie en het volledige programma op festivalderaa.nl.



Foto: Sofie Knijff