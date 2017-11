Toonkunstkoor Bekker - oudste koor Groningen – 140 jaar

Het Magnificat van Bach en de Mis in C-mineur van Mozart staan op het programma van het jubileumconcert dat Toonkunstkoor Bekker geeft op 22 november. Het betreft de opening van het seizoen waarin het 140-jarig bestaan wordt gevierd. Het Toonkunstkoor Bekker is het oudste koor van Groningen.

‘Maria, ze is zwanger, kan het bijna niet geloven, maar ze is dolgelukkig, laat dat horen: Magnificat!’ Dirigent Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen inspireert z’n koor tijdens de wekelijkse repetitie in De Ark in Groningen. Sinds mei werkt Toonkunstkoor Bekker aan het concert waarmee ze haar jubileumseizoen op 22 november opent: het Magnificat van Bach en de Mis in C-mineur van Mozart.

Motor van het Groninger muziekleven

Toonkunstkoor Bekker bestaat sinds 1877 en komt voort uit de ‘Gemengde Zangvereeniging Groningen’. Het koor krijgt de naam van haar eerste dirigent: Johannes Henderikus Bekker, een geboren Winschoter die als veertienjarige violist al meespeelt in de kapel van Koning Willem de Tweede. Eind 19e eeuw is Johannes Bekker de motor van het Noordelijk muziekleven; hij dirigeert niet alleen het koor, maar heeft ook de leiding over de voorloper van het NNO en de muziekschool.

Oud maar springlevend

Nu 140 jaar later bestaat Toonkunstkoor Bekker uit ruim honderd enthousiaste zangers en zangeressen, tussen de 33 en de 80 jaar oud. De helft komt uit de stad Groningen, de andere helft uit het ommeland, Drenthe en Friesland. En het koor groeit; wekelijks komen aspirant-leden luisteren, meezingen en auditie doen.

Herma Bulder uit Eelderwolde zingt sinds een half jaar bij de alten. Voor Herma is het komende concert extra bijzonder: haar man Vincent van Laar zal het orgel bespelen, oudste dochter Agnes is één van de solisten.

De één is een half jaar lid, de ander een halve eeuw. Zangpedagoog Loes Jeltes uit de stad Groningen is het ‘langst zingende’ lid van Toonkunstkoor Bekker. Het is haar met de paplepel ingegoten: “Moeder zat sinds mijn geboorte ook bij Bekker, 46 jaar lang”, vertelt ze. “Ik voel verbondenheid, door de jaren heen. En ik geniet van samen zingen en de repetities onder leiding van Geert-Jan”.

Hoogleraar en hovenier

Er wordt wel eens gedacht dat het bij Bekker een elitaire toestand is, maar niets is minder waar. De leden komen uit allerlei beroepsgroepen: arts, ambtenaar, schoonheidsspecialiste, rechter, slager, hoogleraar, hovenier. Wat hen bindt is de liefde voor muziek, de liefde voor het samen zingen. Net als 140 jaar geleden.

Slapeloze nachten

Wat ook niet veranderde in 140 jaar, is het tekort aan mannenstemmen, vooral tenoren. En van alle tijden zijn ook de financiële risico’s van concerten, die de penningmeester slapeloze nachten bezorgen. Het zou daarom alleen al mooi zijn als de Grote Zaal van de Oosterpoort op 22 november vol zit.

Concertinformatie:

Toonkunstkoor Bekker en NNO, Woensdag 22 november 2017, De Oosterpoort Groningen, aanvang 20.15

J.S. Bach, Magnificat (BWV 243) en W.A. Mozart, Mis in C-mineur (KV 427)

Dirigent: Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen

Mmv: Vincent van Laar, orgel

Solisten: Lenneke Ruiten, sopraan; Agnes van Laar, sopraan; Rosanne van Sandwijk, mezzospraan; Daniel Johannsen, tenor; Hugo Oliveira, bariton.