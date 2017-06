Thomas Azier op 2 december in De Oosterpoort

Ondanks zijn internationaal klinkende naam en bijzondere muziek is Thomas Azier toch echt een Hollandse jongen. Een jaar of zeven geleden verhuisde hij naar Berlijn, waar hij in een oude DDR-fabriek zijn lovend ontvangen debuutalbum 'Hylas' (2014) in elkaar sleutelde.



De afgelopen jaren woonde Azier in Parijs om daar aan zijn nieuwe album te werken. Azier weet zijn opwindende mix van pop, techno, industrial en jaren '80 wave ook als zanger prima naar het podium te vertalen.



Azier is een veelzijdig artiest en slaat vast en zeker altijd weer een verrassende muzikale richting in. De single ‘Talk To Me’ is de indrukwekkende eerste single van zijn tweede plaat ‘ROUGE’. In december komt Azier met zijn nieuwe album en een spectaculaire live-show naar Groningen.

Thomas Azier + support

Zaterdag 2 december 2017 | 20:00 uur

Kaarten: € 20,00 (excl. €3,00 servicekosten)



De kaartverkoop start donderdag 22 juni om 10.00 uur via www.de-oosterpoort.nl en ticketmaster.nl.

Tickets en meer info

Foto: Patricia Kahn