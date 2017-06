Swingin Groningen haalt topmuzikanten naar Groningen

Vrijdagavond 16 juni

Thijs van Leer is bekend van de band Focus. Blueslegende en mondharmonica gigant Johnny Mars komt over vanuit de VS. Hij komt niet alleen, hij treed op met het Northern European Jazz & Blues Orchestra. Op vrijdag en zaterdag treden de CP Sessies drie keer op! Afreekanism treed met Adedeji voor de 2e keer op in Groningen. Afrikaanse muziek op Swingin’ Groningen met inspiratie van o.a. Stevie Wonder, Prince en Miles Davis. Hans La Faille komt met Bromance naar Groningen, bekend van o.a. Cuby and the Blizzards en uitgeroepen door muziekblad OOR tot de Godfather van de Nederlandse Soul.



De Amerikaanse zangeres Lucy Woodward komt naar Groningen met haar energieke mix van jazz, pop, R&B en New Orleans ritmes. Een grote naam met een Grammy op zak en ze heeft samengespeeld met o.a. Rob Stewart, Celine Dion en Joe Cocker. Na het Bimhuis, Paradiso en North Sea Jazz Club is het de beurt aan Swingin’ Groningen om te trillen op de grondvesten. Ze komen met een gloednieuwe show. EVA the “Multinational Band” brengt Franse Jazz naar Groningen. Solid grooves, dynamisch en tekstueel melodieus.



Nick Bult komt met zijn Boogie ’n Bluesband naar Groningen. Ook muziekicoon Lex Jasper is toegevoegd aan het programma. Pianist, arrangeur, dirigent en componist, gespeeld in o.a. Europa, Amerika, Japan, Australië en Zuid Afrika. Hij was arrangeur en dirigent van het Metropool Orkest. Speelde met John Clayton, Rita Reys, Jean Toots Thielemans, Madeline Bell en Shirley Bassey om een paar namen te noemen. DJ’s in de formule Spinnin’ Groningen en Friends of Soul met zeer herkenbaar en dansbaar repertoire.



Zaterdag 17 juni

DDe Groningen Latin All Stars staan op Swingin’ Groningen. Met een aantal hardcore salsa klassiekers. Zullen ze “A Donde Vas” ook spelen? Dit nummer werd op YouTube bijna 6 miljoen keer bekeken. Michelle David komt met haar Gospel Sessions na Paaspop, Mundial, Lowlands, Into The Great Wide Open en de Wereld Draait door naar Swingin’ Groningen! Op 9 juli staat ze op het North Sea Jazz Festival.



Jeroen van Helsdingen Band: Fusionesque zowel geestig als origineel. Een zeer energiek optreden. Sarah Jane bekend van o.a. Noorderslag, Amsterdamse Popprijs (die ze won), de Wereld Draait door en de tour met de Soul Sisters treed op op het Broerplein in Groningen. Richard Smit, met 13 albums en met vele prijzen, een muziek veteraan. Naast spelen is hij ook professor aan de Jazz Gitaar afdeling in L.A. Ook dat gaat hem goed af, ze spelen samen met o.a. Madonna, Bono, Maroon 5 en Jenifer Lopez.



Michael Varekamp behoort tot de toonaangevende trompettisten in de jazz, tourde jarenlang samen met jazzlegende Sonny Fortune, in de jaren zeventig met Miles Davis en recent met Branford Marsalis! Op Swingin’ Groningen komt hij langs met succesvolle produkties als Miles! En Louis! Nanko Soul komt naar Groningen, met inspiratiebronnen als Prince, Donny Hathaway en D’Angelo, heb je gelijk een beeld van zijn muziekstijl. Kom op zaterdagavond naar het Gedempte Zuiderdiep om te horen waarom Gerard Ekdom zo enthousiast is.



De band Loop Alley heeft het voor elkaar gekregen om creatieve vrije geluiden uit Londen, stevige beats en rock uit Barcelona en de elektronische en house invloeden van party eiland Ibiza te combineren.



Reckless Jones is het nieuwste project van zanger, mondharmonicaspeler en toetsenist Tollak Ollestad. Jarenlang in Amerika gewerkt voor/met o.a. Earth Wind & Fire, Seal en Andrea Bocelli. “Reckless Jones” is een eerbetoon aan alle blues artiesten waar hij mee heeft samengewerkt. DJ’s in de formule Spinnin’ Groningen en The Funky Five een coverband met goede funky vibes waarvoor ze prijzen in de wacht hebben gesleept. D



Speeltijden

Benieuwd naar de speeltijden? Bekijk het volledige programma en de complete timetable op www.swingingroningen.nl. Veel plezier met het bekijken van het programma en tot op het festival! Op het festival het programma bekijken? Ga ook dan naar de website!