Damesstoffen, kinderstoffen, voeringstoffen, haute couture, gordijnen, vitrages, decostoffen: dat allemaal is binnenkort te vinden tijdens het evenement Stoffenspektakel in Martiniplaza, op woensdag 8 maart.

Stoffenspektakel is sinds het voorjaar van 2005 actief. Het is een soort stoffenbeurs, maar dan voor consumenten. Het betreft een evenement waar verschillende landelijk bekende stoffenaanbieders de nieuwste stoffen - collecties presenteren en verkopen. Op ieder van deze locaties vindt u minimaal 140 stoffenkramen. Soms wel meer als 200 kramen, met dan ongeveer 70 stoffenaanbieders. Ieder voorjaar en najaar streven wij er naar om terug te komen op dezelfde locatie. Er wordt een aanbod gepresenteerd wat u nergens zult tegenkomen.

Stoffen, fournituren en patronen



Damesstoffen, kinderstoffen, voeringstoffen, haute couture, gordijnen, vitrages, decostoffen, kortom alles wat u nodig heeft om van stoffen iets te maken kunt u hier vinden. Ook alle benodigdheden en fournituren voor het maken van kleding, gordijnen, vitrages, etc. kunt u vinden op dit evenement.

De stoffen die u kunt verwachten zijn van bekende stoffenmerken en confectie - ateliers. Veel stoffenaanbieders hebben via hun leveranciers de beschikking over patronen en patronenboeken. Ook zijn er specialisten in patronen aanwezig die alles op het gebied van patronen aanbieden. Doordat er op zo'n evenement stoffendealers uit heel Nederland zijn wordt er een uniek aanbod gepresenteerd.

Demonstraties



Op Stoffen Spektakel worden vele demonstraties gegeven. Zo wordt door de regionale BERNINA naaimachine dealer gedemonstreerd hoe je het beste kleding kunt vervaardigen met de nieuwste machines. Bekende maar ook nieuwe technieken komen aan bod. Tevens toont men hoe je kleding kunt customizen door te borduren of applicaties op te brengen. Modevakscholen zijn soms aanwezig om u te tonen hoe je je nog beter kunt scholen in het vervaardigen van kleding.

Datum: Woensdag 8 maart 2017

Aanvang: 09.30 - 16.30 uur

Entree: Gratis