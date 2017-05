Staking bij Holland Casino in Groningen

De werknemers van Holland Casino in de vestiging van Groningen leggen maandag hun werk neer. Ze staken omdat ze een beter cao willen hebben. De casinomedewerkers gaan de hele dag staken, omdat ze al vanaf 14 april actievoeren en er nog geen resultaat is geboekt. Ook in Enschede en Leeuwarden wordt gestaakt.

"Na negen stakingen waar ruim zeshonderd werknemers van twaalf vestigingen aan deelnamen, dachten we dat Holland Casino zich niet langer doof zou houden voor de eisen van zijn werknemers", stellen FNV Zakelijke Dienstverlening, De Unie en Vakbond ABC. "Maar niets is minder waar. Het bestuur legt de kaarten nog steeds niet op tafel."



In totaal gaat het om een cao voor 3000 werknemers bij 14 filialen.



Het is nog niet bekend of alle werknemers gaan staken en of de vestigingen open kunnen gaan of dicht moeten blijven, zo laat het casino weten. Wel vindt de directie van het casino het spijtig dat gasten mogelijk hinder ondervinden van de staking.



Volgens een woordvoerder van het casino heeft de directie al laten weten ruimte te zien voor onderhandelingen. Ze willen graag weer om tafel met de vakbonden.