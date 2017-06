Stadjersnight Scheepvaartmuseum - schippers Noorderhaven geportretteerd

Donderdag 15 juni organiseert het Noordelijk Scheepvaartmuseum voor de derde keer een Stadjersnight. Deze avond staat in het teken van de tentoonstelling ‘Noorderhaven // Gezichten’ die tot 22 juni loopt.

De Stadjersnight is één van de laatste kansen om de tentoonstelling te bekijken. Stadjers hebben die avond gratis toegang tot de tentoonstelling en bezoekers kunnen kennismaken met de kunstenaars en schippers. Muziekgezelschap Caminante geeft de kleurrijke tentoonstelling een Zuid-Amerikaans tintje. De Stadjersnight is op donderdag 15 juni van 19.30 tot 21.30 uur en de eerste 100 bezoekers krijgen na afloop een 'schiere kadopuut’!

‘Noorderhaven // Gezichten’ is een bijzondere tentoonstelling waarin zes onafhankelijke kunstenaars, verbonden aan de NoorderAteliers, de schippers van de Noorderhaven hebben geportretteerd. Achter elke bewoner zit een verhaal dat elke kunstenaar op een eigen manier heeft vastgelegd. Benieuwd naar de geschiedenis van de Noorderhaven? Of hoe het is om als scheepsmeter met een kunstenaar te leven? Op de Stadjersnight maken bezoekers kennis met schilders én schippers!

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verbreedt zich de komende jaren van maritiem naar meer algemeen historisch museum.

De Stadjersnight wordt georganiseerd in samenwerking met NoorderAteliers.