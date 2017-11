Soundsofmusic: festival in Groningen met jazz, improvisatie, hedendaagse klassiek en elektronische muziek

In Groningen kunnen liefhebbers van de modernste muzieksoorten en muziekstijlen hun hart ophalen aan het festival Soundsofmusic. Een week lang staat Groningen in het teken van avontuurlijke actuele muziek in. Het festival biedt jazz, improvisatie, hedendaags klassiek, experimentele projecten en elektronische muziek. Nieuwe composities van jonge talenten en concerten van internationale topmusici wisselen elkaar af.

Soundsofmusic kiest dit jaar voor veel recente Amerikaanse muziek. Ook uit eigen land is veel sprankelend muziektalent te zien en te horen: Oerknal!, Ensemble Klang, Matteo Myderwyk, Trash Panda Collective en Maya Fridman.





Nieuw dit jaar is Soundsofmusic meets Rockit: de Bang on a Can All-Stars treden op in een line-up van jazz, impro en aanverwante genres tijdens het Rockit Festival | De Oosterpoort.





Nieuw is ook de samenwerking met in Soundsofmusic meets Clash festival: een avond vol verrassende muziek, prikkelende soundscapes, minimal music, multimedia, beats en virtuoze solisten zoals Maya Fridman en Matteo Mijderwijk.

Zie hier het complete programma.