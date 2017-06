Rumbling Earth: volop live-muziek in de stad

Beginnende, veelbelovende muzikale acts en initiatieven uit Groningen en omgeving een kans geven om op te treden: dat is de missie van Rumbling Earth Festival. Dat optreden gebeurt op een laagdrempelige manier, op straat in de binnenstad, zonder podium en zonder entree.



Vrijdag vindt een deel van het programma plaats tijdens MF Raw in de Machinefabriek, het theaterthuis van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. In de Machinefabriek staan talks en exposities op de agenda.